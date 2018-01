Fiction 2018, il calendario completo

Sarà una stagione televisiva ricca di appuntamenti quella del 2018, e a tenere banco nei palinsesti sono soprattutto le fiction. Rai, Mediaset e Sky calano veri e propri assi nella manica, offrendo una programmazione piena di grandi novità e attesissimi ritorni.

Il calendario è in continuo aggiornamento, sia perché per alcune serie non c'è ancora una data fissata, sia perché ci saranno, come di consueto, delle new entry nel corso dell'anno, ma intanto ecco la lista di tutte le fiction in programma per il 2018.

Fiction Rai

"Romanzo Famigliare" - Dall'8 gennaio su Rai 1, 6 puntate per la regia di Francesca Archibugi. Nel cast Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca, con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini;

"Don Matteo" - Dall'11 gennaio su Rai 1, l'undicesima stagione della fortunata fiction con Terence Hill nei panni di un prete-detective. Nuovi gialli da risolvere, un cast rinnovato e qualche vecchia conoscenza;

"Rocco Chinnici" - Dal 23 gennaio su Rai 1, la fiction che racconta la storia del magistrato Chinnici, ucciso dalla mafia, interpretato da Sergio Catellitto. La regia è di Michele Soavi;

"Il principe libero" - Dal 12 febbraio su Rai 1, il biopic in 2 puntate su Fabrizio De Andrè, interpretato da Luca Marinelli. Nel cast Valentina Bellè, Elena Radonicich e Ennio Fantastichini. La regia è di Luca Fiacchini;

"Il cacciatore" - Dal 14 febbraio su Rai 2, la fiction sulla lotta alla mafia negli anni '90. Protagonista delle 6 puntate il magistrato Alfonso Sabella, interpretato da Francesco Montanari;

"Montalbano" - Dal 19 febbraio su Rai 1, due nuovi episodi della fortunata fiction con Luca Zingaretti ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri;

"Rocco Schiavone 2" - A marzo, su Rai 2, la seconda stagione della fiction noir con Marco Giallini;

"Il Capitano Maria" - A marzo, su Rai 1, la nuova fiction poliziesca con Vanessa Incontrada nei panni di un coraggioso comandante dei Carabinieri, rimasta vedova, che dopo anni torna con i figli nella sua città natale, Bari, dove si troverà a fronteggiare la criminalità locale;

"E' arrivata la felicità" - A marzo, su Rai 1, la seconda stagione della fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, alle prese con la loro strampalata famiglia allargata

