Pomeriggio Cinque, bufera su Maria Monsè: "Stai rovinando tua figlia". Perla Maria tuona

(Nel video sopra il botta e risposta tra Salvo Veneziano e Maria Monsè)

Secondo round. A Pomeriggio Cinque torna Maria Monsè con la figlia Perla Maria e la bagarre è servita. In studio Salvo Veneziano, stuzzicato dalla ragazzina che dopo aver visto il servizio sui figli del pizzaiolo lo bacchetta per averli portati anche lui in tv, ha provato a mantenere la calma, ma è stato molto difficile.

"I miei figli tutto questo esibizionismo non ce l'hanno - ha assicurato alla showgirl - Una cosa è creare un mestiere a mio figlio, che vuole fare il pizzaiolo, e una cosa è creare quello che stai creando tu, che la stai rovinando. Mi permetto di dire che stai rovinando tua figlia".

A sostenere l'ex gieffino, in studio, anche Cecchi Paone e Maria Teresa Ruta, della stessa opinione. Inutile il tentativo di Perla di difendere la mamma: "Sta realizzando il mio sogno" (quello di lavorare in tv e disegnare una collezione di abiti, ndr), Salvo non cambia idea: "Mi permetto di dire che stai rovinando tua figlia - ha accusato ancora la Monsè - Questi non sono i sogni di tua figlia, sono i sogni della mamma che sta distruggendo la mente della figlia. Perla segui i tuoi sogni, lasciala stare la mamma che ha già problemi suoi".