"Ha il pi*** rosa?", battuta hot della figlia di Pupo: Caterina Balivo la gela

Siparietto bollente mercoledì pomeriggio a 'Vieni da me'. Caterina Balivo ha ospitato Clara, la figlia 28enne di Pupo e della moglie Anna, e l'intervista si è spostata presto sul rapporto del padre con le sue due donne. Il cantante vive infatti con Anna, sua moglie, e una compagna, Patricia, e non ne ha mai fatto un segreto.

Una 'famiglia allargata' in cui la ragazza si trova perfettamente a suo agio: "Vivo questa situazione molto tranquillamente - ha spiegato - anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il lavoro e quindi l'ho sempre vissuta serenamente".

Clara vive serenamente anche le chiacchiere e la curiosità che da sempre girano intorno alla scelta del padre, e proprio raccontando alcune domande che le fanno di solito, si è lasciata sfuggire una frase che ha messo in imbarazzo la conduttrice. "Ma per caso ha il pis*** rosa?" le avrebbe chiesto ironicamente qualcuno, come ha raccontato, mandando per un attimo in tilt Caterina Balivo, visibilmente imbarazzata. La padrona di casa è stata brava a dirottare su altri temi: "Magari non è carino dirlo in questa fascia oraria". Il gelo.