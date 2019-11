Le figlie di Heather Parisi scrivono a Barbara d’Urso: "I nostri padri sono estranei ai maltrattamenti"

(Barbara d'Urso legge la lettera delle figlie di Heather Parisi)

Le figlie di Heather Parisi, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo, hanno scritto a Barbara D’Urso per precisare come la posizione dei rispettivi padri, Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sia totalmente estranea alla vicenda dei maltrattamenti raccontata dalla ex ballerina a ‘Live – Non è la d’Urso’.

Nella puntata di lunedì 25 novembre 2019 la conduttrice ha letto il comunicato delle ragazze di 25 e 19 anni, nate da precedenti relazioni di Heather Parisi: “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto” – le parole riferite da Barbara d’Urso – “Allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto. Grazie Barbara, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo.

Le figlie di Heather Parisi scrivono a Live #noneladurso, ecco cosa dicono... pic.twitter.com/oIY2jBllHz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 25 novembre 2019





I rapporti tra Heather Parisi e le prime due figlie

Tutt’altro che distesi sono i rapporti tra Heather Parisi e le sue prime due figlie Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo: “Sapete che preferisce non parlare di loro” ha concluso Barbara d’Urso alla fine della lettura del comunicato, confermando quanto nei giorni precedenti si era intuito dalle dichiarazioni di Jacqueline. “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aveva chiesto provocatoriamente su Instagram la ragazza mentre la madre presenziava in diretta a ‘Live’ con il marito Umberto Anzolin e i gemelli avuti da lui. E ancora: “Se cercassi visibilità, sarei già in tv a levarmi qualche sassolino”, aveva aggiunto in seguito come chiaro riferimento alla personale situazione famigliare che trova nel padre Giovanni il suo unico punto di riferimento.