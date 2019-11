"Vuoi lanciare un messaggio a tuo papà?" e il figlio di Caniggia non si controlla: patatrac a 'Live'

(Nel video sopra Marianna Nannis e Alex Caniggia)

E' sempre un fiume in piena Marianna Nannis, moglie di Claudio Caniggia, quando si parla della nuova relazione dell'ex calciatore con la modella 28enne Sofia Bonelli. Spesso ospite da Barbara d'Urso, che ha preso 'a cuore' questa vicenda familiare, nell'ultima puntata di 'Live' si è fatta accompagnare dal figlio Alex, anche lui furibondo con il padre.

La Nannis continua a sparare a zero sul marito (che vorrebbe il divorzio), mentre la conduttrice prova a farla ragionare. La presenza del ragazzo in studio non è d'aiuto, tantomeno alla d'Urso. "Alex vuoi dire qualcosa a tuo padre? Senza dire parolacce, ti prego" ha chiesto la conduttrice e Caniggia jr non ha sgarrato: "Sui giornali dicono che sono felici, ma l'altro giorno mio padre ha chiamato mia sorella e le ha detto che è solo e che sta male. Io ho detto a mia sorella di dirgli che sui giornali non sembra".

Buona la prima, ma non la seconda. "Vuoi lanciare un appello qui in tv? Vuoi dirgli qualcosa?" ha insistito Barbara d'Urso, poi gelata in diretta: "Cosa gli dico? Che è uno str*** di me***". "Va beh, io non ho capito. Mi aspettavo una cosa più carina" ha tagliato corto, ma ormai la frittata era fatta.