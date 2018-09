Filippa Lagerback e Daniele Bossari a Verissimo: "Il nostro amore trasgressivo"

Mano nella mano, con la fede al dito, Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno fatto il loro ingresso nello studio di Verissimo. E, insieme a Silvia Toffanin, hanno rivissuto l’emozione di quel grande giorno: il matrimonio.

Entrambi emozionati, Daniele e Filippa hanno rivisto le immagini delle nozze, di cui si è tanto parlato, hanno ripercorso il loro amore così grande, così duraturo. E quando la Toffanin ha chiesto alla Lagerback quale fosse il segreto di mantenere una relazione salda così a lungo, lei ha risposto:

“Oggi è più trasgressivo stare per tanti anni con la stessa persona. E’ difficile, non c’è una ricetta ovviamente, però ci vuole tantissimo amore, tantissima pazienza, dialogo che non c’è sempre stato e questo ci ha fatto entrare nella crisi, però il segreto è stato non mollare, sentire che questo legame era forte, cercare di superare le difficoltà per arrivare ad uno step superiore, a una connessione. Sentire che questa è la persona con cui vuoi stare per il resto della tua vita”.