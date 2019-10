Filippo Bisciglia, parla mamma Elisabetta: “Ho avuto un tumore. Lui sempre al mio fianco”

“E' dedicata a mia mamma. Lei ha vinto tante battaglie”: con la voce rotta dall’emozione e lacrime agli occhi, Filippo Bisciglia ha motivato così l’impossibilità di portare a termine l’esibizione del brano ‘Portami a ballare’ nella quarta puntata del 9 ottobre di ‘Amici Celebrities’.

Il testo dedicato all’amore materno, vincitore del Festival di Sanremo 1992 con l’interpretazione del suo autore Luca Barbarossa, è stato troppo intenso per il concorrente del talent di Canale 5, reduce da una delicata esperienza personale che ha riguardato proprio la sua mamma. E adesso è stata proprio lei, la signora Elisabetta, ad aver parlato dell’accaduto in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, in cui ha raccontato dei suoi problemi di salute fortunatamente superati e anche del rapporto con il figlio Filippo che le è sempre stato accanto.

La mamma di Filippo Bisciglia: “Sono stata male, ho affrontato un tumore”

Elisabetta, mamma di Filippo Bisciglia, ha ripercorso le complicate tappe di un periodo molto difficile segnato dai suoi problemi di salute, durante il quale non le è mai mancato l’appoggio del figlio. “Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce”, ha ammesso la donna: “Per me è stata dura più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili”.

“Come ha detto mio figlio in tv, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene. Ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia. E del resto non bisogna mai farlo”, ha proseguito la signora Elisabetta: “Mio figlio Filippo, come l’altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita”.

Filippo Bisciglia e il rapporto con mamma Elisabetta

Filippo Bisciglia e la madre hanno sempre avuto un rapporto molto speciale, consolidato anche per via della malattia del conduttore di Temptation Island che, da bambino, non ha potuto camminare per lungo tempo. “Abbiamo condiviso il dolore e il testo di ‘Portami a ballare’ mi fa pensare anche al momento in cui lui ha cominciato a camminare, a ballare. E io dietro a lui, felice di vederlo aggredire il mondo”, il pensiero di Elisabetta, mamma orgogliosa di un uomo che ha dimostrato davanti a milioni di telespettatori quanto amore li tenga uniti.