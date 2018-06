Magnini rinuncia a Pechino Express per la vicenda doping: "Devo difendermi"

"A seguito delle note vicende personali che mi vedono coinvolto, con grande dispiacere ho deciso di rinunciare a partecipare alla settima edizione di Pechino Express": così Filippo Magnini annuncia il forfait all'adventure game di Rai 2 che lo avrebbe visto tra i protagonisti insieme alla sorella maggiore Laura.

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane in Africa, ma il nuotatore - accusato di doping - dovrà presentarsi il 12 luglio alla prima udienza del processo. "In questo momento devo concentrare tutte le mie energie per difendermi dalle accuse mosse dalla Procura antidoping - spiega Magnini - per le quali sono già stato assolto dalla giustizia ordinaria. Mi auguro che questa situazione possa risolversi rapidamente, dimostrando la mia totale innocenza".