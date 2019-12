Natale 2019, i film e i classici Disney da vedere in tv durante le feste

La tv sintonizzata su un canale che trasmette i film e i cartoni che ormai sono associati all’atmosfera natalizia fa un po’ parte delle tradizioni casalinghe che, tra una fetta di panettone e una partita a tombola, contemplano anche la compagnia di un televisore acceso.

E anche in questo fine anno 2019 i film d’animazione come i classici Disney e le pellicole più recenti che nel tempo si sono guadagnati un posto nel cuore dei telespettatori sono proposti dal palinsesto natalizio per il 24, 25, 26 dicembre, per la gioia di chi voglia di farsi avvolgere dalla magia del Natale e del grande cinema.

Natale in tv, i film in programma martedì 24 dicembre 2019

"Anna dai capelli rossi – Una nuova vita”, Rai Uno ore 17

“Pagine d’amore a Natale”, Rai Due ore 15.35

"Alla ricerca di Dory", Rai Due ore 21.05

"Le avventure di Pinocchio”, Rai tre ore 23.55

“Miracoli a Natale” Canale 5 ore 17.10

“Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” Italia Uno ore 16.15

“Il Grinch” Italia Uno ore 19.25

“Una poltrona per due” Italia Uno ore 21.20

“Gremlins” Italia Uno ore 23.55

Natale in tv, i film in programma mercoledì 25 dicembre 2019

"La Bella e la Bestia", con Emma Watson e Dan Stevens, Rai Uno ore 21.25

“Le scarpe magiche di Natale” Rai Due ore 14

“La storia infinita 2” Italia Uno ore 10.15

“Oliver & Company” Italia Uno 18.30

“Elf – Un elfo di nome Buddy” Italia Uno ore 19:25

“Il peggior Natale della mia vita”, Canale 5 ore 21.21

Natale in tv, i film in programma giovedì 26 dicembre 2019

“Anna dai capelli rossi – In pace con il mondo” Rai Uno ore 17 “Cenerentola”, Rai Uno ore 21.22

“Ratatouille” Rai Due ore 21.05)

"Edward Mani di forbice", Rai 4 ore 21.15

"Natale con i fiocchi", Tv8 ore 21.15