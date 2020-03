Mediaset trasforma la tv in una multisala: in onda i film del grande cinema

Nel periodo scandito dall’emergenza coronavirus che impone agli italiani di restare in casa, la tv diventa protagonista dell’ambiente domestico come compagna di solitudini o pretesto per raccogliere sul divano tutta la famiglia.

Proprio per questo Mediaset ha avviato l’iniziativa ‘Con il cinema #andràtuttobene’ pensata per trasformare la TV in una multisala cinematografica: per due domeniche consecutive - 29 marzo e 5 aprile - “Iris”, “20” e “Cine34” offriranno un meglio di dei generi più amati, con maratone di autentici capolavori, pellicole italiane stracult, film che hanno sbancato il botteghino per un totale di 50 titoli e 70 ore di bel cinema.

Da Il cacciatore a Shutter Island e Salvate il soldato Ryan. Da Die Hard a Pacific Rim. Da Un sacco bello a L’esorciccio, ecco tutti i film in programmazione.

I film di domenica 29 marzo 2020

Iris: Ore 9 American Graffiti; ore 11 Alì; ore15 Out of sight; 17 Poseidon; 19 Inception; 21 Eyes wide shut; 01:00 Insomnia.

20: ore 6 Codice Sworfish; ore 11 Assansins; ore 13 The Foreigner; ore 15 Ticker; ore 17 Uss Elite Indianapolis; ore 19 La fredda luce del giorno; ore 21 Pacific Rim; ore 23 Killer; ore 01:00 Into the sun

Cine 34: ore 6 Sessomatto; ore 11 L'insegnante; ore 13 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande; ore 15 Fracchia la Belva Umana; ore 17 Un sacco bello; ore 19 L'Esorciccio; ore 21 Il ragazzo di Campagna; ore 23 Zucchero Miele e Peperoncino; ore 01:00 Il sommergibile più pazzo del mondo

I film di domenica 5 aprile 2020

Iris: ore 9 Il cacciatore; ore 13 Shutter Island; ore 15: Una storia vera; ore 17 The Fighter; ore 19 Il discorso del re; ore 21 Salvate il soldato Ryan; ore 01:00 Blue Steel.

20: ore 9: Ballistic; ore 11 Le Belve; ore 13 Rush hour; ore 15 Colpo grosso al drago rosso 2; ore 17: Rush hour 2; ore 19: Viaggio nell'isola misteriosa; ore 21 Survivor; ore 23: Die Hard; ore 01:00 Doomsday.

Cine 34: ore 9 L'uccello migratore; ore 11 L'insegnante ca in collegio; ore 13 Mia moglie è una bestia; ore 15 Attila Flagello di Dio; ore 17 Bianco Rosso e Verdone; ore 19 Ultimo Tango a Zagarol; ore 21 Grandi Magazzini; ore 23 I Laureati; ore 01:00 La supplente.

