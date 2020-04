Pechino Express, le anticipazioni della finale

Appuntamento domani martedì 14 aprile alle ore 21.20 su Rai2 per la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e registrato lo scorso autunno, arrivano a Seoul. A contendersi il podio: le Collegiali, le Top e i Wedding Planner che percorrono gli ultimi 84 km che dividono Suwon dalla capitale sud coreana.

Dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud) le coppie affrontano così le ultime faticosissime missioni. Solo una - la più tenace, la più determinata, la più affiatata ma anche quella con un pizzico di fortuna in più – riuscirà a conquistare l’agognata e sudatissima vittoria. La coppia vincitrice si aggiudica un premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. Arriva così alla conclusione un’edizione che ha messo a dura prova la tenuta psico-fisica di tutti i partecipanti, nessuno escluso, tutti tornati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.