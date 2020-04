Coronavirus, Fiorello: "I 60enni? Mi faccio l'autocertificazione e vado a trovare me stesso"

Il discorso di Giuseppe Conte sulla Fase 2 ha smosso gli animi e nel giro di poche ore, gli italiani si sono riversati sui social per commentare - e criticare - il nuovo decreto che entrerà in vigore il 4 maggio e che, di fatto, allenta di poco le misure per il contenimento del contagio.

Negli ultimi giorni si era parlato molto del futuro dei 'vulnerabili' over 60 da qui al vaccino, ma nelle parole del Presidente del Consiglio nessun riferimento, come ha notato Fiorello, molto attento alla questione perché sulla soglia di compiere i 60 anni (il 16 maggio). "Ma alla fine i 60enni? - ha chiesto ironicamente su Twitter lo showman - Io mi faccio l'autocertificazione per andare a trovare me stesso", alludendo al fatto che dal 4 maggio si potrà uscire di casa per andare a trovare i congiunti. Tra le tante risposte quella malinconica dell'amico Marco Baldini ("Sono anni che non mi vado a trovare") e poi una follower lo incoraggia più di tutti: "Ce ne fossero di 60enni come te! Fateli uscire!".

