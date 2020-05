Fiorello, festa social per i suoi 60 anni ma lui scompare

Buon compleanno Rosario Fiorello. Gli auguri per i 60 anni dello showman siciliano arrivano da tutte le parti, tra tv e social, dando vita a una festa virtuale senza precedenti. Il festeggiato, però, non si sente da giorni. Proprio così, il suo ultimo post risale al 15 maggio - vigilia del suo compleanno - con un emozionante omaggio a Ezio Bosso su Twitter.

Nessun ringraziamento, dunque, finora, anche se questo strano silenzio fa pensare a qualche sorpresa che il vulcanico Fiorello starà preparando da neosessantenne. Intanto si gode tanto affetto da parte di amici, colleghi e fan. "Buon compleanno Rosario Fiorello Grazie per questi anni e (in anticipo) per i prossimi. Ti voglio bene. E insieme a me tutta l'Italia intiera, financo Camelot. Auguri!!", scrive su Twitter l'amica e collega Paola Cortellesi, seguita da Lorenzo Jovanotti che in un post scoppiettante dice: "Buon compleanno Fiorello. Il più bravo il più bello il più Fiorello! ti vogliamo bene Rosario! sei il più grande uomo di spettacolo dopo il big bang! ma sei pure il mio amico Fiore e tutte le aiuole del mondo oggi ti festeggiano!". Lorella Cuccarini, accanto a una foto che la ritrae con lo showman, scrive: "Auguri pischello. E' proprio il caso di dirlo: sessanta e non sentirli".

Breve ma efficace il post di Rai1, che traduce in siciliano il nome dello showman: "Buon compleanno Ciuri". Rai Radio 1 posta sul social una videointervista concessa da Fiorello al Gr1 durante lo scorso Festival di Sanremo e dice: "Auguri Fiorello! Lo showman italiano per eccellenza oggi spegne 60 candeline. A Sanremo 2020 ci ha raccontato il suo Sanremo del cuore". Laura Pausini, che compie gli anni lo stesso giorno di Fiorello (46), lo ricorda nel post: "Oltre che di Fiorello oggi è anche il compleanno di Laura Pausini. Ancora auguri buon compleanno".