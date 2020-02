Sorpresa per Amadeus, Fiorello irrompe ai ‘Soliti Ignoti’: “Il cerchio si chiude stasera”

Conclusa la settimana sanremese, Fiorello ha fatto un’incursione a sorpresa nella trasmissione di Rai Uno ‘I Soliti Ignoti’, tornata in onda con Amadeus reduce dal successo del Festival.

Dopo aver presentato come ospite speciale il vincitore della kermesse Diodato, il conduttore è stato spiazzato dall’ingresso dello showman travestito da Maria De Filippi: “Eccomi, sono il Solito ignoto. Il cerchio si chiuderà questa sera – ha scherzato Fiorello - dopo di che, te lo dico davanti a tutti, non ci vedremo mai più, non in tv almeno. La nostra amicizia finisce qui!”.

“Mi sono rivisto… Per te ho fatto la De Filippi, il prete, il coniglio e la De Filippi insieme, ho inseguito Morgan che inseguiva Bugo che inseguiva Morgan per tutto l'Ariston. Mi sono abbioccato dietro le quinte, ho bevuto thermos di caffè per restare sveglio”, ha continuato tra le risate generali Fiorello per poi salutare l’amico: “Questo è il nostro ultimo abbraccio su Rai1”.

Prima di entrare in studio, Fiorello ha raccontato in diretta su Instagram la preparazione dell’incursione, con l’ormai famosa parrucca alla Maria De Filippi. D’accordo con il manager di Amadeus, Lucio Presta, Fiorello si è appostato dietro le quinte: “Facciamo uno scherzo in diretta ad Amadeus, Sanremo si chiude stasera. Amadeus non sa niente, non dite niente”, ha detto Fiorello rivolto via social al pubblico seduto in studio che si era accorto della diretta guardando gli smartphone durante la pubblicità.