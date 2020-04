Fiorello di nuovo a Sanremo? “Amadeus mi ha chiamato e io ci sto pensando”

La coppia Amadeus – Fiorello che ha contribuito in modo determinante al successo del Festival di Sanremo 2020 potrebbe tornare affiatata com’è anche nella prossima edizione della kermesse. Dopo le dichiarazioni del conduttore che a ‘Domenica In’ ha lasciato intendere di essere alla guida della kermesse anche nel 2021, sono arrivate anche quelle dello showman: "Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto 'lo facciamo di nuovo?'. E io ci sto pensando, tutto qua", ha affermato Fiore in diretta su Instagram con Nole Djokovic, campione di tennis e suo grande amico, che gli faceva i complimenti per l'ultimo Festival in cui lo showman ha coadiuvato Amadeus nella conduzione.

"Il Festival di Sanremo è stata l'ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il coronavirus e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo", ha proseguito ancora, asserendo lo stesso pensiero dell’amico che, in collegamento con Mara Venier, aveva commentato proprio la difficile situazione causata dall’emergenza sanitaria in corso.

"La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus": così Amadeus, in collegamento da Roma con la moglie Giovanna Civitillo, ha risposto a Mara Venier riguardo alla possibilità di tornare alla guida della kermesse canora di Rai1 su cui, al momento, visti i tempi, non c’è ancora nulla di ufficiale, tantomeno la data di inizio del Festival su cui il patron dell’Ariston Walter Vacchino ha ipotizzato uno slittamento per le conseguenze che l’emergenza sanitaria in corso potrebbe comportare.