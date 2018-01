Fiorello, il voto ai 5 Stelle? "Sono il nuovo Orietto Berti"

Fiorello torna in radio e svela a chi darà il voto il prossimo 4 marzo, o almeno così dice. Lo showman dal 29 gennaio condurrà su Radio Deejay, tutte le sere dalle 19 alle 20, "Il Rosario della sera" e vuole partire col botto come ha fatto sapere a Repubblica.

"Nella prima puntata dirò per chi voto", ha svelato al quotidiano e da qualche battutina qualcuno insinua una certa simpatia per i 5 Stelle. "Sono il nuovo Orietto Berti - ha ironizzato, poi per par condicio ha continuato - A casa il gatto è del Pd, il cane di centrodestra, la tartaruga dei 5 Stelle". Sul "caso Berti" (la cantante ha dichiarato apertamente che voterà per il M5S per mantenere la promessa fatta al suo amico Beppe Grillo) ha chiarito: "Oggi non puoi dire niente. Se uno dice alla radio che ha simpatia per un partito sposta milioni di voti... Ma siamo seri. L'ascoltatore o il lettore è molto più intelligente di quello che pensano i politici".

Non resta che vedere se adesso la manterrà anche lui la sua promessa. Stay tuned.