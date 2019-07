Fiorello e Michelle Hunziker insieme in tv: la bomba su Instagram

Boom. Nel bel mezzo dell'estate, in piena notte, arriva la bomba di Fiorello e Michelle Hunziker, che in un video pubblicato sui social annunciano una bella sorpresa: "Qualcosa bolle in pentola, ma chissà che cosa. A saperlo...".

Una serata trascorsa in allegria, ma pur sempre di lavoro, come si intuisce dalle loro parole: "Dietro di noi ci sono figli, mariti, nonni, zii, cognati, nonno Roberto (Cenci?, ndr)". Poi Fiore incalza: "Lei è Mediaset, io sarò Rai, ma una Rai strana la mia, chissà cosa succederà".

La curiosità è tanta e qualcuno azzarda anche qualche ipotesi. Vederli a Sanremo insieme è un sogno condiviso da molti, ma non sarà certamente questa la novità della prossima stagione (il Festival molto probabilmente sarà condotto da Amadeus). Insomma, bisognerà aspettare. Di certo, intanto, c'è il nuovo programma di Fiorello su Rai Play, al via dal 4 novembre: 18 show live sulla piattaforma digitale con 5 access su Rai1.