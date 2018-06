Fiorello torna in tv: a novembre un programma su Rai 1

Colpo di scena. La pulce nell'orecchio l'aveva messa Jovanotti, lo scorso aprile, durante il concerto di Roma, "spoilerando" l'imminente ritorno del suo grande amico Fiorello in tv. Ora la conferma del diretto interessato.

Lo showman ha chiuso la sua avventura su Radio Deejay con "Il Rosario della Sera", in onda dalle 19 alle 20, e annunciato un nuovo programma su Rai 1. "Se ci sarà una nuova avventura in tv, sarà su Rai 1 a novembre per quattro puntate - ha rivelato durante l'ultima puntata - Dopo la pausa natalizia, a gennaio potremmo riprendere questa trasmissione su Radio Deejay".

L'attesissimo ritorno in tv dello showman, quindi, è certo, ma anche quello in radio con la sua trasmissione, un laboratorio creativo nel quale testare idee, gag e personaggi nuovi.