Fiorello torna in onda su Rai Uno? Lo ‘spoiler’ di Jovanotti durante il concerto

Il problema alle corde vocali annunciato da Jovanotti nei giorni scorsi si è risolto alla grande, considerando le performance strepitose con cui sta espugnando il Palalottomatica della Capitale durante le tappe del suoi Lorenzo Live 2018.

Lorenzo Cherubini Jovanotti è un tornado di energia che non delude mai, e anche ieri, nel concerto numero sette tenuto nella ‘sua’ Roma, ha fatto ballare, cantare, piangere di gioia le migliaia di persone unite nell’emozione di una festa luccicante almeno quanto le sue giacche sgargianti.

Tra i fan del cantautore toscano anche Rosario Fiorello e Gabriele Muccino, membri di quella che lo stesso Jovanotti ha definito “la mia famiglia allargata a Roma”.

Seduti in tribuna, lo showman e il regista hanno assistito allo spettacolo strabiliante portato avanti per circa tre ore dall'amico che ha chiesto per loro un applauso e anticipato un probabile imminente ritorno di Fiorello su Rai Uno.

“Tutti i pomeriggi alle 19 su Radio Deejay ‘Il Rosario della sera’ e poi forse dopo l’estate andrà in onda il suo show su Rai Uno…” si è lasciato sfuggire Lorenzo a proposito del showman che, dagli spalti, ha provato a far segno di tacere quando ormai era troppo tardi…

“Po’ esse… Può non esse’… Ma può pure esse… Io che la esse la dico… Diciamo che può esse” si è affrettato ad aggiungere Jova con un sorriso imbarazzato, ma così luminoso, così spontaneo, che se pure si fosse trattato di uno ‘spoiler’ indicibile, di un’indiscrezione riservata da tenere ancora segreta, la gaffe gli sarà perdonata… Non fosse altro che per quella semplicità così disarmante a cui è concesso tutto.