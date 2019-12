Fiorello intervista Silvia Toffanin (che ricambia e lo ospita a ‘Verissimo’)

E’ raro vedere Silvia Toffanin in uno studio televisivo diverso da quello del suo programma ‘Verissimo’, ma per Fiorello la conduttrice ha fatto uno strappo alla regola ed è approdata addirittura in casa Rai per un esilarante siparietto con lo showman del momento. Il pretesto per invitare uno dei volti di punta Mediaset è stato lo spazio di Viva Raiplay in onda sulla piattaforma streaming dedicato alle interviste che Fiorello conduce in stile ‘E poi c’è Cattalan’, ma con un’ispirazione ‘toffaniana’.

“Lei è il mio mito”, ha esordito Fiorello rivolgendosi alla sua ospite tanto nominata nel corso delle puntate precedenti. Poi l’inizio di una serie di domande in cui l’ironia è stato il filo conduttore: “Da oltre vent’anni lei è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, lavora a Mediaset, quanti vaccini ha dovuto fare prima di entrare in Rai?”. “Tutti!”, la risposta divertita di Silvia Toffanin, scoppiata a ridere davanti all’osservazione che se tutti fossero come lei, estranea com’è a ogni forma di gossip, non ci sarebbero ospiti per Verissimo.

Fiorello ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

L’invito di Fiorello per Silvia Toffanin sarà presto ricambiato dallo showman che presenzierà su Canale 5 nella puntata di ‘Verissimo’ del 14 dicembre. "Vorrei essere come Silvia Toffanin", ha detto più volte lo showman che così regalerà anche al pubblico della tv ‘concorrente’ lo stesso divertimento concesso alla platea Rai.