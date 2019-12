Fiorello è il personaggio del decennio: Telegatto Speciale in premio

È Fiorello il personaggio del decennio 2010-2019 secondo 'Tv Sorrisi e Canzoni', che ha premiato il conduttore con un Telegatto Speciale.

L’ambita statuetta gli è stata consegnata dal direttore di 'Sorrisi', Aldo Vitali, nel corso della puntata dello show VivaRayPlay! in onda mercoledì 5 dicembre, riconoscimento che lo showman ha voluto condividere con tutte le persone che lo hanno accompagnato in questi dieci anni, dai musicisti agli autori dei suoi programmi passando per coloro che, dal dietro le quinte, hanno dato un contributo alla riuscita dei vari show, come ad esempio i costumisti.

E un premio è andato anche a Vincenzo Mollica, presente in sala a doppiare la sua versione 'in peluche': al giornalista è andato uno speciale Telegattino come personaggio rivelazione di VivaRaiPlay!.