Fiorello in prima serata Rai1: dal 21 marzo il meglio di Viva Raiplay

Rai1 ha rivoluzionato il palinsesto per l'emergenza Coronavirus: alcuni programmi sono stati sospesi, potenziata l'informazione, ma anche l'intrattenimento ha la sua importanza per gli italiani che in queste settimane sono invitati a restare a casa. Così 'Viva Raiplay!', il programma più rivoluzionario di Fiorello, ideato per la piattaforma digitale Rai, arriva sulla rete ammiraglia.

Dopo il clamoroso successo di 'Viva RaiPlay!' e di Sanremo, Fiorello ha accettato con piacere la richiesta della Rai di proporre il meglio del suo programma cult. Sabato 21 marzo, sabato 28 marzo e sabato 4 aprile in prima serata su Rai1, lo showman terrà compagnia agli italiani attraverso le immagini dei più bei momenti del fromat, montate e confezionate per il prime time di Rai1.

'Il meglio di Viva RaiPlay! #iorestoacasasuraiuno', grazie a Fiorello, diventa la cifra visibile dell'impegno e dello sforzo che la Rai sta facendo per essere ancora di più la casa degli italiani, offrendo al pubblico il meglio delle proprie risorse.