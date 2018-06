"Ecco il contratto a peso d'oro di Flavio Insinna": il clamoroso retroscena sull'Eredità

Non si arrestano i pettegolezzi intorno all'approdo di Flavio Insinna al timone de L'Eredità. Oggi, ad aggiungere carne al fuoco, è il giornalista Giuseppe Candela, che, su Dagospia, rivela la presunta retribuzione che spetterà al conduttore romano.

"Dagospia è in grado di svelarvi che lnsinna ha posto la sua firma sotto un contratto d'oro entrando quindi nella lista degli artisti più pagati dall'azienda di Viale Mazzini", si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino. "L'ex volto di Affari tuoi intascherà in un anno ben un milione di euro, con una scrittura che al momento prevederebbe solo L'Eredità senza staffetta con altri colleghi. Insomma un ritorno caldeggiato con forza dagli attuali vertici che pagano le sue performance a peso d'oro, cifre riservate alle star, nemmeno a tutte, del servizio pubblico".

Il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli, inoltre, come anticipato dal Fatto Quotidiano, avrebbe deciso di affiancare a Insinna il suo uomo ombra, l'autore Pasquale Romano: "L'ex dottore di Affari tuoi avrà il compito di "bloccarlo" nel format evitandogli un atteggiamento troppo sopra le righe (o episodi avvenuti in passato: "sta nana de m****a dovete colpirla al basso ventre")", si legge ancora su Dago.

"Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai. In tutti i programmi a volte accadono momenti difficili dietro le quinte. Penso che Striscia la notizia abbia francamente esagerato", ha spiegato Teodoli sui fuorionda choc diffusi da Striscia lo scorso anno. Parole che, però, non hanno convinto tutti. Tanti, infatti, i telespettatori che sui social non mandano giù la scelta della Rai di affidare proprio a lui il "gioiellino" di un gigante buono come Fabrizio Frizzi.