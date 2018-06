Insinna, un'"Eredità" importante: "Spero che Frizzi dal cielo non scuota la testa"

E' emozionato e grato Flavio Insinna per il ruolo che va a sostituire e per la fiducia dimostrata dalla Rai, nonostante tutte le polemiche sollevate sul suo conto dopo gli ormai famosi fuorionda di "Affari Tuoi". Il conduttore torna in tv alla guida de L'Eredità, game show del preserale di Rai 1 orfano di Fabrizio Frizzi.

"E' una grande responsabilità - ha detto a margine della presentazione dei palinsesti della Rai, a Milano - C'è da onorare Fabrizio Frizzi e c'è da ringraziare Carlo Conti e la Rai per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Ma soprattutto c'è la responsabilità dell'eredità di Fabrizio. Se dal cielo riuscirò a non fargli scuotere la testa e a dire 'ma che stai a fa', ma lo renderò abbastanza soddisfatto, lo sarà anche chi guarda la tv".

Da lunedì 24 settembre, il conduttore romano sarà di nuovo in onda tutti i giorni, alle 18.50, alla guida del quiz campione di ascolti più longevo della televisione italiana. Oltre 3700 le puntate messe a segno in 17 edizioni con la conduzione di Amadeus prima, di Carlo Conti poi e infine di Fabrizio Frizzi: "Se avessi dovuto pensare a quello che sarebbe successo, per ritrovarmi qua - riflette Insinna- uno cerca di dare anche un senso profondo alle cose, come dice Vasco. Ma il fatto che Fabrizio sia andato via non ha un senso. Era un uomo meraviglioso che amava e si faceva amare, un'amicizia preziosa che ti regalava ogni giorno. Forse - dice - un piccolissimo senso sarà fare le cose al meglio, ogni giorno". Del resto, "a volte si riceve un'eredità in maniera immeritata".

E dunque "una delle tante sfide che dovrò affrontare, la più importante secondo me, sarà quella di riuscire a farlo sorridere". La "sfida personale, interiore, bella, è proprio quella; se lui si farà una risatina l'eredità ci sarà stata e ci saremo guadagnati questo onore. E non dovremo vergognarci di averla ricevuta".