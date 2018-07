Flavio Insinna a cuore aperto su Fabrizio Frizzi: “Non posso fare questo miracolo”

Flavio Insinna parla di Fabrizio Frizzi

Si avvicina, per Flavio Insinna, il momento di prendere in mano le redini de L’Eredità. Un passaggio di testimone molto più difficile di quelli passati, perché sostituire Fabrizio Frizzi è una grande responsabilità. E così, l’ex conduttore di Affari Tuoi torna a parlarne in un’intervista al settimanale Mio.

Insinna ce la sta mettendo tutta, è tornato a studiare, sta facendo i compiti delle vacanze – come lui stesso ha dichiarato a Mio – per cercare di fare del suo meglio al suo debutto come conduttore del quiz show di Raiuno: “Trascorrerò l’estate a studiare ed è una bellissima opportunità che a 53 anni la Rai ti dia ancora la possibilià di farlo, perché è un tipo di intrattenimento che non ho mai fatto, diverso dai programmi fatti finora”.

Flavio Insinna e il peso di sostituire Frizzi

Se da un lato Insinna è contento per questa nuova sfida e per la fiducia che mamma Rai ha riposto in lui, la preoccupazione è tanta e pesa, come un macigno: “Fabrizio non è sostituibile – ha dichiarato Flavio Insinna a Mio – non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essee bravo, e per farlo ho la fortuna di lavorare con una meravigliosa squadra di amici”. Flavio Insinna, al settimanale, ha infatti raccontato il bellissimo rapporto che c’è con Carlo Conti e con gli altri autori.

Poi il presentatore ha raccontato come gli è stata proposta l’Eredità: “Ho ricevuto la telefonata. […] ‘Vieni domani’, ha risposto il direttore. La mattina dopo mi sono incontrato con il direttore generale e il direttore di Raiuno Angelo Teodoli. ‘La vuoi fare L’Eredità?’ mi hanno chiesto a bruciapelo. Sono rimasto in silenzio, evidentemente per un tempo troppo lungo perché i direttori si sono guardati e mi hanno chiesto ‘Ma che non ti va?’. ‘No, mi sto riprendendo’”, ha risposto Insinna. Non un ruolo facile, dunque, ma sicuramente importante quello che, a settembre, attende Flavio Insinna.