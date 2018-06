"L'Eredità", confermato Flavio Insinna: è polemica

Per Flavio Insinna si riaprono le porte in Rai dopo lo scandalo dei fuorionda che lo travolse un anno fa. Da settembre il conduttore sarà al timone de "L'Eredità" al posto di Carlo Conti, che ha traghettato il game show di Rai 1 orfano di Frizzi fino a fine stagione.

Dopo tante voci è arrivata la conferma del direttore di Rai 1 Angelo Teodoli, che sulle pagine de Il Giornale difende Insinna dalle polemiche: "Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai. In tutti i programmi a volte accadono momenti difficili dietro le quinte. Penso che Striscia la notizia abbia francamente esagerato".

Pausa finita, dunque, per il conduttore, anche se lo stesso non si può ancora dire della gogna mediatica nei suoi confronti. In molti infatti storcono il naso davanti al suo nome e non mandano giù la scelta della Rai di affidare proprio a lui il "gioiellino" di un gigante buono come Frizzi. Eppure Fabrizio sarebbe felice di rivedere l'amico in tv e proprio al suo posto. Un fetta di pubblico, forse, un po' meno. Per Insinna è questa la verà "eredità" che deve conquistare giorno dopo giorno.