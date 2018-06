Il ritorno di Insinna, un rischio? Massima fiducia in Rai: "Grande professionista"

In Rai non hanno dubbi sul ritorno di Flavio Insinna, che invece solleva aspre polemiche su social e dintorni. Al conduttore romano, travolto dalla gogna mediatica dopo i rabbiosi fuorionda di "Affari Tuoi", è stata affidata la prossima stagione de "L'Eredità", come confermato ufficialmente alla presentazione dei palinsesti a Milano.

"Sono strafelice del ritorno di Flavio Insinna, è un grande professionista ed è una fortuna che ci sia", così il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli, durante la conferenza stampa di presentazione, ha risposto a una cronista che chiedeva se non ritenesse rischioso il ritorno del conduttore romano in tv, alla guida de L'eredità, dopo Fabrizio Frizzi.

Al termine della risposta, si è aggiunto il direttore generale della Rai Orfeo: "Io su questo non sono d'accordo. Perché per me c'è un grandissimo rischio ed è quello che Insinna faccia benissimo".