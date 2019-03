Il "Cupido" Flavio Montrucchio fa centro: ottimo debutto per Primo Appuntamento

Il "Cupido" Flavio Montrucchio fa centro. Approdato quest'anno al timone di 'Primo Appuntamento', dating show in onda ogni martedì in prima serata su Real Time, ha collezionato con la prima puntata 470mila spettatori (5% di share sul target 15-65 anni), ovvero il 27 per cento di pubblico in più rispetto al debutto della precedente edizione. Ottimo anche il riscontro sui social: l'hashtag #PrimoAppuntamento ha raggiunto la seconda posizione nei trending topic. Real Time si è posizionato così al nono canale nazionale della prima serata.

Ottimo debutto in Discovery per Montrucchio, nuovo volto di punta della rete e supervisore gentile e divertito dei "primi appuntamenti" al centro della trasmissione. Affiancato dal maitre, dal barman e dagli assistenti di sala, coccola i suoi ospiti speciali, dispensando un po' di pepe se la situazione lo richiede.

Primo Appuntamento su Real Time: tutto quello che c'è da sapere

Ma come funziona 'Primo Appuntamento'? Nell’elegante scenario del ristorante Geco di Roma tante nuove coppie si mettono in gioco con un primo incontro al buio: una romantica cena a lume di candela, senza conoscere il partner che dovranno incontrare. In ogni puntata Flavio cerca di metterle a loro agio e, con i suoi consigli e le sue intromissioni, prova a rendere l’appuntamento meno imbarazzante. “Qui tutti i clienti sono single e partecipano ad un vero appuntamento al buio - ha spiegato il presentatore - Non si sono mai visti prima, non sanno nulla della persona che stanno per incontrare, sanno solo, anzi sperano, che la loro vita possa cambiare per sempre”. A fine puntata si scoprirà se tra i cuori solitari che si sono messi in gioco sarà scoccata la scintilla o se decideranno di tornare a casa da soli piuttosto che mal accompagnati.

Il programma mantiene il taglio “trasversale” che lo caratterizza fin dall’inizio: protagonisti di tutte le età con storie molto diverse tra loro, un’attenzione particolare a tutte le sfumature della “diversità”, la voglia di raccontare con delicatezza e un pizzico di ironia la ricerca dell’amore nel mondo contemporaneo. Tra coloro che cercano l’anima gemella ci saranno persone di tutti i tipi e che, talvolta anche in presenza di difficoltà, non hanno perso la voglia di innamorarsi