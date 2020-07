Flavio Montrucchio chiude col botto e si aggiudica un tris di prime serate

Prosegue l'ascesa di Flavio Montrucchio su Real Time. Ieri la sedicesima e ultima puntata stagione di Primo Appuntamento ha segnato ottimi ascolti: il 3 per cento di share con oltre 620mila telespettatori (+ 21 per cento rispetto alla puntata precedente; 6.2% di share sul target donne 15/54 anni). Un trend positivo cominciato già ad inizio stagione. E così il conduttore si prepara ai prossimi impegni sulle reti del gruppo Discovery, i cui palinsesti 2020 / 2021 sono stati presentati proprio ieri.

Ironico, elegante e mai sopra le righe, Montrucchio si conferma così uno dei volti più amati, ormai volto di punta del gruppo, e condurrà ben tre prime serate: due spin off di Bake Off Italia a partire da dicembre 2020 e la nuova edizione di Primo appuntamento dal gennaio 2021. Dopo l'eccellente debutto con Italia All Stars Battle nel dicembre 2019, a dicembre arriva inffatti la nuova edizione di Junior Bake Off e a seguire il nuovo Bake Off - Dolci sotto un tetto. Primo Appuntamento tornerà invece con 20 puntate inedite che copriranno ben cinque mesi di palinsesto.