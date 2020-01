Flavio Montrucchio inarrestabile: cresce 'Primo Appuntamento' su Real Time

Altro che "Primo Appuntamento". Quello con Flavio Montrucchio è ormai un 'appuntamento fisso' per i telespettatori. Prosegue il successo del conduttore al timone del dating show di Real Time. La quarta puntata in onda ieri, martedì 28 gennaio, ha totalizzato oltre 680.000 telespettatori (547.000 telespettatori nella terza) con il 2.6% di share sul pubblico totale (+25% vs episodio settimana scorsa). Vale la pena ricordare inoltre che già l'appuntamento di debutto aveva raccolto 504.000 telespettatori, con l'8% in più rispetto al debutto della precedente edizione.

In una serata dominata dalla difficile concorrenza della Coppa Italia Milan-Torino su Rai1 (che ha catalizzato l'attenzione di 5.265.000 spettatori con il 21% di share, facendo 'calare' anche i numeri de 'La Pupa e il Secchione'), 'Primo appuntamento' riesce a migliorare il suo risultato posizionandosi come ottavo programma nazionale nella sua fascia di messa in onda e lasciandosi così alle spalle Tv8 (381.000 spettatori, share 1.7% per 'Spider-man 2'). Successo anche sul prezioso target ‘donne’, che totalizza il 4.6% di share, e sui social, tanto da attestarsi come la trasmissione più commentata della prima serata nella sua fascia.

Andamento positivo che conferma il successo di Montrucchio, già apprezzato al timone di 'Bake Off Italia All Stars Battle' (la cui finale ha battuto il debutto di 'Quattro Ristoranti' su Tv8 con Alessandro Borghese) e in piena ascesa come vero e proprio volto di rete e non solo. La prossima puntata di 'Primo appuntamento' va in onda martedì 11 febbraio alle 21.10 su Real Time (Canale 31), dal momento che la trasmissione - come tante altre della tv generalista - si fermerà martedì 4 febbraio in occasione del Festival di Sanremo 2020.