Flavio Montrucchio, continua l'ascesa su Real Time: debutto record per 'Primo Appuntamento'

Ironia ed eleganza. In una sola parola: savoir faire. E' così che Flavio Montrucchio sta conquistando i telespettatori di Real Time, attestandosi come volto di punta della rete e non solo. A colpi di successi. Ieri l'ultimo, con l'esordio da record di 'Primo Appuntamento', che segna il miglior debutto di sempre per il dating show giunto alla sua quarta edizione. Venerdì, invece, l'esito positivo della prima puntata di 'Bake Off Italia', accolta dal plauso dei social.

Un inizio anno fortunato per il poliedrico 44enne, che con il suo doppio ritorno in tv totalizza ottimi risultati. Fare disinvolto ma rassicurante. Battuta pronta ma aplomb inconfondibile. Un mix perfetto che associato alla nomina da sex symbol e alla stima come padre di famiglia con all’attivo un matrimonio che dura da 15 anni assieme alla moglie Alessia Mancini, evidenziano in lui il profilo di uno dei volti televisivi in carriera più amati degli ultimi anni.

Al suo secondo anno al timone di 'Primo Appuntamento', il conduttore totalizza quasi il 2% di share sul pubblico totale con 504.000 telespettatori, con l'8% in più rispetto al debutto della precedente edizione. Numeri importanti per la rete di punta del Gruppo Discovery. Dunque il programma si classifica in nona posizione nella sfida degli ascolti della prima serata, attestandosi anche come uno dei più commentati sui social. Molto bene anche sul target femminile 15-44 anni che raggiunge quasi il 4% di share posizionandosi alla quarta posizione nazionale nella sua fascia di messa in onda.

Altrettanto positivo il riscontro di Montruccio sui social. Basti pensare che venerdì sera 'Bake Off' (467.000 telespettatori) era il programma più commentato della sua fascia su Twitter. "Parliamo di Flavio Montrucchio: spigliato, fresco, autoironico, con tanta voglia di condurre… finalmente #BakeOffItalia è tornato ad essere un bel programma da vedere. Mica possiamo tenerlo anche per le prossime stagioni?", si legge tra i tweet. un risultato eccellente che evidenzia il reale successo di Montrucchio dovuto al suo carisma, la reale crescita artistica nonché la credibilità.

Per Montrucchio insomma il 2020 si preannuncia sinonimo di ascesa. La prossima puntata di 'Primo Appuntamento' va in onda martedì alle 21.20 su Real Time, mentre Bake Off torna venerdì 10 gennaio sempre in prima serata.