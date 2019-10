Tale e Quale Show, Flora Canto scoppia a piangere in diretta: ecco l'esibizione 'incriminata' (VIDEO)

Ottava classificata a Tale e Quale Show, ieri sera Flora Canto, in occasione della puntata finale del talent show di Rai Uno, si è lasciata andare ad un momento di sconforto dopo aver interpretato Anna Oxa. Il motivo? L'imitazione sulle note di 'Quando nasce un amore' non è stata impeccabile come sperava.

Flora Canto piange a Tale e Quale Show

Una performance partita bene ma che si è poi incrinata strada facendo per l’emozione dell’attrice. "Scusate - ha detto Flora una volta arrivata di fronte al bancone dei giudici - Non so perché, sapevo fare bene questa canzone fino ad oggi. Ho fatto un macello. A consolarla ci ha pensato Loretta Goggi: "Mai cantare quando si è emozionati altrimenti non si riesce a cantare bene. Per una buona performance meglio essere freddi e distaccati".

La commozione a Vieni da me

Già nel pomeriggio Flora si era commossa in diretta a 'Vieni da me', talk di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Ospite di puntata, infatti, ha ricevuto una sorpresa da parte del compagno Enrico Brignano di fronte alla quale non è riuscita a trattenere le lacrime. “Amore ho voluto mandare un pensiero per te… la frutta per me è casa, è famiglia, è amore“, si leggeva nel biglietto mandato insieme ad una cesta di mandarini che, all’inizio della loro storia d’amore, fu regalato dal comico alla fidanzata. Le lacrime di Flora, legata all'attore romano da cinque anni e madre della figlia Martina, sono state inevitabili e la commozione è stata la stessa della conduttrice che ha abbracciato la sua ospite comprendendo la particolare emozione.