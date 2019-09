Tale e Quale Show, Flora Canto: "Spero sarà una sfida per me e una sorpresa per voi" | VIDEOINTERVISTA

"Sono una delle più scarse". Ha subito messo le mani avanti Flora Canto durante la conferenza stampa di 'Tale e Quale Show', che torna su Rai1 venerdì 13 settembre. E lo ha ribadito, ironica, ai nostri microfoni.

"Sentendo cantare gli altri volevo ringraziare e andare a casa, però darò il meglio". Una bella sfida per lei, che sta studiando molto per poter essere una delle sorprese di questa edizione. "Carlo Conti è straordinario - ha detto ancora -. E' quel timoniere che si porta la ciurma dietro con disinvoltura, ma soprattutto è un ottimo coordinatore. Lui a distanza sa tutto, vede tutto, è al corrente di tutto".

A fare il tifo per lei, da casa, la figlia Martina e il compagno Enrico Brignano: "Martina mi vorrebbe più imitatrice di Masha e Orso, di Minnie. L'altro come si chiama? Enrico? Mi hanno appena detto che sarà quarto giudice in una delle puntate, quindi per essere corretta lo minaccio a casa".