Ascolti record per Forum di Barbara Palombelli

Ascolti strepitosi per 'Forum' su Canale 5. Il programma giuridico condotto da Barbara Palombelli è leader della sua fascia, e con numeri record batte sempre ogni concorrenza. Da inizio stagione, a settembre, la media su Canale 5 è di 1.500.000 telespettatori e supera il 18% di share. Alla stessa ora, come è noto, vanno in onda La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi su Rai Uno e I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli e Roberta Morise su Rai Due.

Una settimana da record

L'ultima settimana, in particolare, è da record. La trasmissione - guidata da Palombelli dal 2013 - ottiene una media di 1.700.000 telespettatori con una share del 19.5%. Ottimi risultati anche sul pubblico dei giovanissimi: 21.7% di share tra i 15-19 enni. Ed arriva anche il plauso di Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: «Grande Forum, grande Barbara».

Il tribunale più longevo della tv va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 11.00 e su Rete 4 con “Lo sportello di Forum” alle 14.00.