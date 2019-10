Forum è inarrestabile: ascolti da record nell'ultimo mese

Straordinario inizio di stagione per 'Forum' su Canale 5 che cresce negli ascolti rispetto allo scorso anno, già molto positivo. Il programma condotto da Barbara Palombelli si conferma, anche oggi - con il miglior risultato stagionale di 1.517.000 spettatori - leader incontrastato della sua fascia. Il tribunale più longevo della tv è in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 11.00 e anche su Retequattro alle 14.00 con “Lo sportello di Forum”.

Dal 9 settembre al 9 ottobre 2019, primo mese di messa in onda della 35esima edizione, la media su Canale 5 è di 1.400.000 telespettatori e il 17.3% di share (+4% di share rispetto alla concorrenza). Sul pubblico femminile la trasmissione sfiora il 21% di share.

Un risultato che non lascia indifferente Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, che in una nota si congratula con la padrona di casa e la redazione: «Anno dopo anno, grazie alla forza narrativa di Barbara Palombelli e di tutta la squadra di lavoro, Forum conferma di essere una certezza per il pubblico di Canale 5».