Il giudice Francesco Foti torna a ‘Forum’ dopo la sospensione: "Ci vedremo presto"|VIDEO

Il giudice Francesco Foti torna a ‘Forum’. L’annuncio è arrivato poco fa attraverso i social del programma, circa dieci mesi dopo la sospensione decisa in seguito a un'intercettazione ambientale nell'ambito di una inchiesta che coinvolgeva un avvocato finito in manette e rispetto alla quale Foti si è sempre ritenuto estraneo (“Io non sono nemmeno indagato in quell’inchiesta eppure sono stato sbattuto con tanto di foto su tutti i giornali d’Italia, come un mostro, un delinquente”, aveva precisato ad Adnkronos).

Oggi Francesco Foti è pronto a tornare al suo posto nella trasmissione condotta da Barbara Palombelli ed è lui stesso a dirlo nel video accompagnato dalla didascalia: "In questi mesi in tanti siete stati a scriverci chiedendoci notizie di Francesco Foti. Oggi abbiamo un messaggio per voi".

“Ciao a tutti, dopo un anno di assenza dove ho dovuto elaborare un lutto gravissimo e ho dovuto risolvere problemi calunniosi e diffamatori nei miei confronti e risolvere problemi fiscali”, ha esordito nel videomessaggio social il giudice arbitro Francesco Foti: “Ma la cosa più importante, ho dovuto risolvere un gravissimo problema di salute che per fortuna ho risolto e superato. A breve, tra non molto sarò di nuovo con voi a Forum. Quindi ci vedremo presto, vi saluto. Arrivederci”.

Non precisata la data esatta del ritorno del giudice Francesco Foti a Forum, ma a questo punto è presumibile che sia imminente.

In questi mesi in tanti siete stati a scriverci chiedendoci notizie di Francesco Foti. Oggi abbiamo un messaggio per voi :) #forummediaset #forum pic.twitter.com/rfZcFEkGTD — Forum (@forummediaset) 3 dicembre 2019