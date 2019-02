Lutto a Forum, il messaggio commosso di Barbara Palombelli

E' stata una puntata difficile quella di stamattina a "Forum". Dopo tanti anni nel pubblico non c'era Gianfranco Maffuccio, conosciuto da tutti semplicemente come Franco, volto storico del programma di Rete 4. Per lui il pensiero speciale di Barbara Palombelli, che dopo aver fatto le condoglianze in diretta alla sua famiglia, ha scritto un commosso post su Facebook.

"Nel pubblico di Forum ci sono tante persone che, negli anni, sono diventate di casa, di famiglia - si legge - Gianfranco Maffuccio, il ruvido Franco che abbiamo amato e che ci ha fatto sempre ridere e qualche volta anche arrabbiare, ci ha lasciato. Zitto zitto, lasciando un bellissimo saluto nella pagina sua qui su Facebook. Abbraccio forte sua moglie e i suoi figli! Forum non ti dimenticherà!".