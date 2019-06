Franca Leosini: “Non commento Federica Sciarelli. Sono favorevole solo alla verità”

Oggi, domenica 30 giugno, su Rai Tre verrà trasmessa la prima delle due puntate dello speciale di ‘Storie Maledette’ dedicate all’omicidio di Marco Vannini, il 22enne di Ladispoli ferito a morte da un colpo di pistola a casa della sua fidanzata.

L’intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, condannato in Appello a 5 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo, è stata commentata con una punta di sarcasmo da Federica Sciarelli nel corso dell’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’. “Per dovere di chiarezza, dobbiamo dire che noi di Chi l'ha visto? l'abbiamo sempre chiesta l'intervista a Antonio Ciontoli. A noi non ce l'ha mai concessa. Come si dice: ‘Fatevi una domanda, datevi una risposta’. Questo è”, è stata l’osservazione della giornalista e conduttrice in collegamento con la signora Marina, madre del ragazzo ucciso.

Franca Leosini sulle dichiarazioni di Federica Sciarelli

Franca Leosini, intervistata da Radio Capital, non ha replicato direttamente a Federica Sciarelli, smorzando invece la polemica per ribadire l'obiettivo principale che si è sempre prefissata da quando è in onda il suo programma.

“Io non commento Federica Sciarelli. A parte il fatto che non si capisce mai quello che penso, io sono favorevole ad un solo elemento: la verità. E’ l’unico obiettivo che tento di raggiungere nelle tante storie maledette che ho costruito. Io cerco in tutti i modi di non far capire mai il mio pensiero, studio gli atti del processo”

L’intervista radiofonica è stata anche l’occasione per Franca Leosini di ringraziare il suo numeroso pubblico che la sede con enorme affetto. "Una forza che non avete idea”, ha detto la giornalista: “Andare in un supermercato e uscire senza aver comprato neanche un pomodoro perché ho fatto solo selfie per me è un motivo di grande soddisfazione. Soprattutto di essere amata tanto dai ragazzi”.