'Storie Maledette', Franca Leosini show: le frasi cult della prima puntata

La regina è tornata. Questo il leit motiv con cui i 'leosiners' hanno riempito i social domenica sera per il ritorno su Rai Tre di 'Storie Maledette', il programma condotto da Franca Leosini e diventato un cult, come il suo linguaggio forbito e le frasi pronunciate tra il serio e il faceto sfogliando le pagine del suo famoso librone. La prima puntata di questa nuova stagione ha avuto come protagonista Francesco Rocca, condannato all'ergastolo perché ritenuto il mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore - avvenuto nel 2008 - per il quale si è sempre proclamato innocente. Una vicenda intricata, avvenuta a Gavoi, nel cuore della Barbagia, in cui un ruolo importante lo gioca anche l'affaire sentimentale del dentista sardo con la sua assistente di studio - allora 22enne - Anna Guiso.

L'incontro tra la Leosini e Rocca, nel carcere di Alghero, si fa subito infuocato per la dilagante foga del detenuto che la giornalista è costretta a riprendere con quel "non ci sovrapponiamo", regalando al suo esercito di fan il primo sussulto. Poi è il momento della ramanzina poeticha, rimbalzata per ore su Twitter: "Lei, farabutto e fedifrago come tutti i mariti che tradiscono angeliche spose". Ma è solo l'inizio, perché sul tema matrimonio Franca Leosini regala altre perle. "Quattordici anni è un bel periodo perché la data di scadenza dei matrimoni in generale è sui sette anni. Scadono, come lo yougurt" sentenzia, e ancora: "Noi donne, per vostra sciagura, abbiamo le antenne. E sua moglie, molto presto, scopre la sua tresca con Anna Guiso. In che modo? Attraverso quelle antenne di cui ho parlato o attraverso quelle chiacchiere di paese funeste come coliche?".

Si volta pagina e tocca all'ex amante, sui cui Rocca sembra avere le idee confuse. "Non se lo ricorda? Glielo ricordo io" lo 'rassicura' la conduttrice, che poi, riferendosi sempre alla Guiso, lancia la vera bomba per la gioia dei social: "Era sincero lei? O era solo una storia scopereccia?".

L'intervista va avanti tra Rocca che risponde stizzito e lei che lo rimette al suo posto, ricordandogli che "quando si è innamorati, un po' coglioni si può anche essere". Sì, la 'regina' è proprio tornata, e come fa notare qualcuno ironicamente su Twitter: "L'ergastolo è niente in confronto a due ore messo sotto torchio da Franca Leosini".