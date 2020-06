Franca Leosini risponde alle polemiche: "Opportuno che le donne se ne vadano alla prima violenza"

"Non ho detto che la responsabilità è delle donne, era un contesto colloquiale dove ho espresso un pensiero che corre sul filo della logica e soprattutto che è da considerare un consiglio, non certo un rimprovero. Perché, lo ripeto, sarebbe opportuno per una donna andarsene al primo accenno di violenza. Non aspettare che la violenza monti arrivando alle estreme conseguenze". Lo spiega in un'intervista a La Stampa Franca Leosini commentando la polemica nata da una frase pronunciata nel corso della seconda puntata di 'Storie Maledette' ("La responsabilità ce l'ha anche lei come tutte le donne che non mollano il marito al primo schiaffone") e diretta a Sonia Bracciale, accusata di essere la mandante dell'omicidio del marito violento. Frase che ha scatenato le polemiche e che è stata contestata dalle associazioni femministe.

"A me dispiace - prosegue la giornalista - essere fraintesa, anche perché con la mia vita e le mie battaglie ho dimostrato come la penso e che sono sempre dalla parte delle donne. Mi sembra incredibile che si possa supporre il contrario. Ci mancherebbe che una donna fosse responsabile di una violenza subita. Capire dubitare raccontare, sono i tre verbi che io frequento nella mia trasmissione". Per quanto riguarda il caso specifico, quello di Sonia Bracciale, la Leosini sottolinea che "mi sono fatta l'idea che ci sono stati degli errori giudiziari. Sonia Bracciale è stata condannata a 21 anni di reclusione come mandante dell'omicidio. Posso credere che sia stata mandante del pestaggio del marito ma sono certa che non ne volesse la morte perché tra le altre cose lei si stava separando. La condanna a 21 anni mi è sembrata eccessiva".