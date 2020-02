Francesca Barra torna sul monologo di Diletta Leotta: “E' l’intelligenza che non capita”

(Francesca Barra commenta il monologo di Diletta Leotta a Sanremo)

Il monologo sulla bellezza che Diletta Leotta ha pronunciato dal palco del Festival di Sanremo è stato commentato nel programma ‘#CR4 – La Repubblica delle donne’ da Francesca Barra che già si era espressa in toni piuttosto critici sui social nei confronti della conduttrice. "Se il suo monologo non è piaciuto quasi a nessuno, su un punto siamo quasi tutti d’accordo: è l’intelligenza che non capita", ha affermato la giornalista riferendosi all’ormai celebre frase “la bellezza capita” pronunciata da chi è stata accusata di essersi sottoposta a dei ritocchini estetici, ma non lo ha mai ammesso.

Francesca Barra contro la madre e il fratello di Diletta Leotta

“Se abbiamo l’ambizione di fare tv verità, allora la verità la dobbiamo raccontare”, ha affermato ancora Francesca Barra che ha detto la sua anche in merito alle risposte che la madre e il fratello di Diletta Leotta hanno reso a chi ha criticato il monologo della conduttrice. “Sfatiamo il paradigma che la critica coincide con l’invidia… Il focus non è se lei si sia rifatta o no. Sono fatti suoi. Se lei ha il coraggio di pubblicare foto provocanti nonostante i commenti che le piovono addosso, avrebbe dovuto far partire il suo monologo da lì, da quella libertà. Quello sarebbe stato credibile da rivendicare”.

Diletta Leotta: “Il mio monologo non è stato compreso”

Intervistata da ‘Storie Italiane’, Diletta Leotta si è espressa sulle critiche ricevute dopo il suo monologo, spiegando come l’intento non fosse quello di attirare l’attenzione sulla bellezza fisica, ma sul tempo che passa inesorabile: “Non è stato compreso il mio monologo, le persone hanno capito solo una parte”, ha precisato la conduttrice, poi difesa anche dalla madre con un post su Instagram: “Una grande delusione assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano, che si fanno sentire, attacchi verso una giovane ragazza che vuole trasmettere un messaggio positivo (…) Una grande delusione, non siamo capaci di unirci per rafforzare il nostro diritto ad essere donne tutte insieme diversamente belle, siamo noi le prime a non guardare oltre la facciata esterna, cosa pretendiamo, oltre c’è molto di più”.