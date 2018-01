Francesca Barra a Radio2, per lei un nuovo programma

Inizia una nuova avventura per Francesca Barra, reduce dal Capodanno di Rai1 nella sua Basilicata. Dal 13 gennaio la giornalista approda a Rai Radio2 alla conduzione di "Bella Davvero", al fianco di Costantino D'Orazio.

"Il punto di vista di una giornalista e scrittrice – si legge in una nota -accompagnerà la voce appassionata di uno storico dell'arte, per raccontare l'immenso patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dell'Italia: una ricchezza autentica che si snoda tra musei, città d'arte e bellezze naturali, riconosciute e apprezzate in tutto il mondo, più che mai dopo i recenti dati Mibact sul nuovo record di visitatori".

Compito dei due conduttori, sarà quello di intercettare e raccontare le storie della gente che tutti i giorni rende possibile la crescita del nostro paese: i loro progetti, i loro sogni e il loro reale contributo, tutti i fine settimana su Radio2. "Bella Davvero" è in onda il sabato e la domenica, dalle 21 alle 22, anche in streaming su radio2.rai.it.