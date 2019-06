Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip? La dichiarazione

Il Grande Fratello 16 ha spento le sue telecamere una settimana fa e ha consegnato alla storia del reality Martina Nasoni come vincitrice e Francesca De André come concorrente più discussa di un’edizione che tanto si è basata sulla sua storia famigliare e sentimentale.

Ospite a ‘Radio Radio’ nel programma ‘Non succederà più’ condotto da Giada Di Miceli, la 29enne ligure ha ripercorso questa esperienza televisiva che tanto ha stravolto la sua vita. Entrata fidanzata di Giorgio Tambellini, dalla Casa di Cinecittà la concorrente ne è uscita insieme al ‘collega’ Gennaro Lillio con cui tutt’ora ha una relazione che avrebbe tutte le carte televisive in regola per essere testata nel programma ‘Temptatio Island Vip'.

Francesca De André e Gennaro Lillio insieme dopo il GF 16

“Se siamo fidanzati? Bella domanda. Diciamo che si può definire così? Non ci va di dare un nome a ciò che stiamo vivendo. Ci conosciamo molto bene perché ci viviamo, ma in realtà non conosciamo tutte quelle sfaccettature che riguardano la nostra vita reale”, ha dichiarato Francesca ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Diciamo che ci stiamo conoscendo, anche sotto quegli aspetti che la condizione d’isolamento del Grande Fratello non ha reso possibile”. La ex concorrente del Grande Fratello ha precisato di voler dare tempo alla costruzione di una storia che solo adesso, lontano dalle telecamere e dal clamore mediatico, si potrà comprendere se davvero proseguirà oltre ogni difficoltà, dopo quelle nate durante il reality per la presenza dell’ex di lei.

“Ci stiamo dando tempo. Era evidente nella Casa che ci fosse un’attrazione, ma io ero attenta a tutta la mia situazione precedente, infatti io preciso che la relazione con Gennaro è maturata dentro di me dopo aver chiuso con Giorgio”, ha precisato ancora la ragazza: “Ad un certo punto è scattata in me la consapevolezza di non essere più impegnata. E’ stato tutto graduale, anche se veloce. Rivedendo i vari video fuori, mi fa specie vedere la mia vita così.

Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?

Adesso la coppia nata nella Casa del Grande Fratello avrà tutto il tempo per verificare l’effettiva potenzialità del sentimento che la lega, e magari considerare anche l’evenienza di un altro test televisivo come il reality Temptation Island Vip…

Sulla possibilità di partecipare con Gennaro Lillio al programma che mette alla prova la solidità di alcune coppie popolari nel mondo dello spettacolo, Francesca De André non è stata affatto categorica, lasciando intendere di poter vagliare l’evenienza. “Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora” ha affermato in merito alla possibilità di entrare nel cast del programma previsto per il prossimo settembre. In effetti il tempo per valutare eventuali proposte c’è e pure il tempo per approfondire la storia con Gennaro.