Francesca De André collassa prima di ‘Live - Non è la d’Urso’: critiche al fidanzato (che resta in studio)

( Live - Non è la d'Urso, gli aggironamenti su Francesca De Andrè)

La puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ di domenica 29 settembre si è aperta con un concitato imprevisto dettato dall’urgenza di un malore che ha colpito Francesca De André, attesa ospite della serata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini con cui è tornata insieme dopo la breve parentesi con Gennaro Lillo. Pochi minuti prima dell'inizio del programma la ex gieffina ha avuto un collasso fuori dagli studi Mediaset e, nonostante i tentativi della produzione di rianimarla, è stato necessario l'intervento dell’ambulanza del 118.

A raccontarlo è stata la stessa Barbara D'Urso: “Erano le 20.55 vi ho appena fatto vedere queste immagini, dal parcheggio di Mediaset, Francesca De Andrè che aveva un comparto dedicato alla sorella contro di lei, è collassata. Non riuscivamo a rianimarla, abbiamo dovuto chiamare l’ambulanza, vi diremo cosa è accaduto a Francesca perché non riusciva a riprendersi, una nostra giornalista con la sua macchina l'ha seguita in ospedale”, ha spiegato la conduttrice, in seguito rassicurata dall’inviata della trasmissione presso l’ospedale San Raffaele che ha fornito gli aggiornamenti in diretta su Francesca: “ Sta bene e ha ripreso a parlare”.

Francesca De Andrè in ospedale, Giorgio Tambellini resta nello studio di ‘Live – Non è la d’Urso’

Francesca De André avrebbe dovuto presenziare in diretta a ‘Live – Non è la d’Urso’ insieme al fidanzato Giorgio Tambellini che però, con lo stupore della stessa Barbara d'Urso certa che avesse seguito la ragazza in ospedale dopo il malore, è rimasto in studio e ha rassicurato il pubblico sulla ripresa di Francesca, secondo quanto riferitogli dal suo manager. La decisione di non seguire Francesca in ospedale è stata molto commentata dagli utenti, critici nei confronti del giovane a cui è stato rimproverato di essere rimasto in tv nonostante la situazione.

A giorgino dal tanto che glie frega della fidanzata....è rimasto in studio! #LiveNoneLadUrso pic.twitter.com/CPsViiDwfs — Laura Lau (@Lau7900) 29 settembre 2019





La fidanzata è ricoverata d'urgenza per un collasso e lui è in tv e non con lei? #LiveNoneLadUrso — Ela 🐍 (@Elaman58) 29 settembre 2019





#francescadeandre' collassa, la portano in ospedale in ambulanza...e il fidanzato sta sul divanetto della D'Urso. Ahhhhhh l'amore #noneladurso — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) 29 settembre 2019





Lite tra Giorgio Tambellini e Biagio d'Anelli

In seguito Giorgio Tambellini è stato protagonista di uno scontro acceso con Biagio d'Anelli a proposito del suo tradimento ai danni di Francesca De Andrè. Una settimana fa Biagio è stato accusato dalla figlia del cantante Cristiano di aver architettato un vero e proprio piano per farle credere che Giorgio l'aveva tradita, motivo per cui è stato organizzato il faccia a faccia. “Ci sono tre paparazzi che ti hanno seguito, ti hanno visto. Sanno cosa hai fatto. Devi fare l’uomo, devi dirlo così come hai fatto al Grande Fratello”, l’accusa di Biagio; "Ho tradito con un bacio e basta", la replica di Giorgio: "Io non conoscevo nessuno. Alla fine sono io ad essermi tradito".