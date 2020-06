Francesca Fialdini chiude con 'Da noi a ruota libera' e apre ad una nuova avventura

Si chiuderà con la puntata di domani, 14 giugno alle 17.35 su Rai 1, 'Da noi... a ruota libera', il fortunato programma condotto da Francesca Fialdini, con un finale di stagione ricco di ospiti. In compagnia della presentatrice di Rai 1 troveremo una cantante, un conduttore, una giornalista e un’attrice.

Carrellata di ospiti per l'ultima puntata

La cantante è Cristina D’Avena, che farà una chiacchierata con Francesca raccontandosi tra vita privata e vita professionale. Subito dopo ci sarà l'intervista con Costantino Della Gherardesca, padrone di casa di Pechino Express. Protagoniste del programma, inoltre, la poetessa Luciana Landolfi che per prima ha disseminato la sua città di bigliettini con la frase “tutto andrà bene”, divenuta presto il simbolo dell’Italia che lotta contro il Covid-19, e Luciana Delle Donne, che ha lasciato una carriera di successo per dedicarsi alle detenute del carcere di Lecce. Sempre nella puntata di Da noi… a ruota libera di domani ci sarà Serena Bortone, giornalista di Rai3 e conduttrice di Agorà, nonché possibile sostituta di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1 da settembre. Infine, a raccontarsi ai microfoni della trasmissione di Rai 1 anche l’attrice Laura Torrisi.

È l'Itaia, Bellezza: da lunedì su Rai Storia

Francesca Fialdini concluderà la stagione di 'Da noi... a ruota libera', ma la vedremo già da lunedì 15 giugno alla conduzione di un nuovo programma dal titolo 'È l’Italia, Bellezza' che andrà in onda su Rai Storia. Un viaggio in Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra penisola, raggiungibili e visitabili questa estate. “Otto appuntamenti da un’ora in onda a partire da lunedì alle 21.10 per rilanciare la bellezza del nostro Paese, stimolando il turismo di prossimità, e per continuare il sostegno di Rai Cultura alla valorizzazione dei beni culturali.

Si parte dalla Valle d'Aosta

Nella prima puntata, Francesca Fialdini comincia dalla Valle d’Aosta seguendo le tappe di un'antica strada consolare costruita ai tempi dei Romani, la Via delle Gallie, per raggiungere il Piemonte e visitare alcune delle maestose residenze di Casa Savoia, dove le teste coronate si concedevano sontuosi momenti di ozio. Si arriva, infine, sulla costa della Liguria per ammirare uno dei paesaggi più straordinari del mondo: le Cinque Terre, eccezionale sintesi tra natura e intervento sapiente dell'uomo.