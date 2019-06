Francesca Fialdini, il post dopo l'ultima puntata: addio a 'La vita in diretta'?

Bisognerà aspettare il 9 luglio, giorno in cui verranno presentati a Milano i palinsesti Rai della prossima stagione, ma le voci sull'addio di Francesca Fialdini a 'La vita in diretta', dopo tre stagioni, sono sempre più insistenti. E stesso destino, a quanto pare, è stato riservato al suo compagno d'avventura di quest'anno Tiberio Timperi.

Il conduttore romano ha affidato a Instagram un amaro sfogo che non lascia spazio a molti dubbi, ma anche sul profilo della Fialdini è arrivato un post che sa di saluti finali. Una foto di gruppo in studio, subito dopo la fine dell'ultima puntata, accompagnata dalle parole della conduttrice: "In questa foto mancano alcuni tesori che hanno reso importante questa stagione. Sono grata alla #squadra che ha lavorato duramente per rendere migliori i vostri pomeriggi e il mio lavoro; voglio bene a questi amici che mi hanno rispettata, sostenuta, incoraggiata e meravigliosamente accompagnata. Buona estate!".

Nessuna notizia ufficiale sulla prossima stagione de 'La vita in diretta', solo indiscrezioni. Tra queste il nome di Lorella Cuccarini...