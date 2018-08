Francesca Fialdini non va in vacanza, un nuovo programma su Rai 3

I più bei mari del nostro Paese in compagnia di due viaggiatrici affiatate e curiose: Francesca Fialdini e Angela Rafanelli che conducono "In viaggio con lei", racconto on the road dell'estate italiana in quattro appuntamenti in onda da domenica 5 agosto, alle 20.30, su Rai3. Le storie d'amore di ieri e di oggi nate all'ombra dei Faraglioni di Capri, il sapore di sale dell'agosto versiliano, il divertimentificio di Rimini e la Riviera d'Argento, i paesaggi e i volti della Costa Smeralda, tesoro di mare e di terra: una vacanza al volante tra amiche del cuore diventa il pretesto per un viaggio dell'anima, alla ricerca dello spirito delle più amate località di villeggiatura d'Italia.

Le due conduttrici raccolgono le testimonianze dei personaggi che di volta in volta aggiungono un tassello al mosaico della storia: dal turista abituale allo scrittore radicato nel territorio, dalla famiglia in vacanza alla manager che ha scelto di cambiare vita, dall'anziano bagnino al giovane imprenditore che ha trovato la chiave per rilanciare un pezzo di costa, ogni incontro è un'occasione e una scoperta.

Le chiavi del divertimento e della leggerezza si intrecciano con quella del racconto di un Paese in movimento: l'evoluzione del costume, la trasformazione del tessuto sociale, il cambiamento del turismo visto attraverso gli occhi di chi di quel turismo vive rappresentano gli elementi di un'inedita ricerca portata avanti con la voglia di conoscere e di stupirsi. L'immersione nel passato è fatta di suggestioni ma anche di immagini e documenti filmati che ci riportano indietro fino alle radici condivise della nostra memoria storica: gli anni '50 di Capri, scanditi dalle passerelle a piedi nudi di Jacqueline Kennedy; la Forte dei Marmi di Renato Carosone e Mina, Miles Davies e Chet Baker; la Rimini dei vitelloni a caccia di turiste e l'arrivo dell’Aga Khan che cambia per sempre il volto della Costa Smeralda.

Il nuovo format parte da Capri, l'isola dell'amore. Dai Faraglioni alle splendide grotte marine, dalla villa di Curzio Malaparte alla storica Piazzetta, le due protagoniste, intraprendono una sorta di viaggio dell'anima incrociando una galleria di personaggi e di storie che spaziano dai primi del Novecento alla Capri di oggi. Una puntata tra romanticismo e nostalgia insieme all'ultimo guardiano del vecchio faro e a Maria che vende limonate condite di canzoni e buonumore, fino a Costanzo, nonno settantenne che di notte lavora nei night. Storie d'amore a tutto tondo e non solo. Uno spaccato di varia umanità in un'isola che è uno state of mind fuori dal tempo, ma che non può non confrontarsi anche con le problematiche dell’oggi: il precariato giovanile e il lavoro degli stagionali, il turismo mordi e fuggi e i problemi quotidiani di chi vive sull'isola. Ma Capri è anche sinonimo di moda e le due conduttrici scoprono il celebre Capri Style. Storie di rimpianti e malinconie, di spensieratezza e di speranze, di partenze e di ritorni, sorrette da un unico insopprimibile filo rosso: l’amore. Sullo sfondo, i profumi, gli umori, e i panorami di un'isola unica al mondo.