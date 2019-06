GF, Francesca e Gennaro non la smettono: è lite fino alla fine

(Francesca e Gennaro discutono a poche ore dalla finale del Grande Fratello)

Stasera, in prima serata su Canale 5, calerà il sipario sulla 16esima edizione del Grande Fratello che fino all’ultimo sta regalando emozioni e momenti di tensione ai telespettatori sintonizzati per ‘spiare’ i finalisti rimasti. Tra loro, i maggiori protagonisti di discussioni, riappacificazioni e ancora tormenti sono Gennaro Lillo e Francesca De Andrè, legati da una sintonia cresciuta sì nel corso di questi mesi, ma anche disturbata da incomprensioni puntualmente sfociate in litigi anche molto accesi. L’ultimo poche ore fa, quando i ragazzi si sono lanciati reciproche accuse per non aver compreso l’una i bisogni dell’altro.

GF, ennesima lite tra Francesca e Gennaro. Lei: “Sto benissimo anche da sola”

Dopo una settimana in cui una furiosa lite è stata accantonata da un bacio e la lettera scritta da Francesca all’ex fidanzato, è stata commentata dallo stesso Gennaro, ecco arrivare un nuovo momento di tensione tra i due a poche ore dalla finale del Grande Fratello.

“Quando sei stata male ci sono sempre stata, anche quando mi sono sentito offeso”, le parole di Gennaro che si è sentito trascurato dalla ragazza a cui ha dedicato le sue attenzioni nei momenti più difficili. Secca, dal canto suo, la replica di Francesca che ha rivolto al compagno la colpa di rinfacciarle le accortezze a lei riservate. “Tu straparli, hai bisogno di rinfacciare le cose… Sto benissimo anche da sola”, le affermazioni risuonate nella camera da letto della Casa in cui, fino alla fine, gli animi restano tesi, forse anche per l’agitazione in vista della fatidica ultima puntata.