Francesca Senette, brutto incidente in camper con i figli: “Adesso credo nei miracoli”

Il primo piano della ruota di una gomma completamente distrutta postato su Instagram ha accompagnato il racconto del bruttissimo incidente d’auto in cui Francesca Senette è stata coinvolta insieme ai due figli.

“Adesso credo nei miracoli”, ha scritto la giornalista e conduttrice tv sulla foto che testimonia l’accaduto, spiegato con dovizia di particolari ai follower che le hanno chiesto informazioni e, soprattutto, rassicurazioni sulle condizioni di salute sue e dei suoi figli.

“Ero con i miei due figli in camper, il nostro camper, revisionato perfetto e di soli 5anni, comprato per Tommy, per viaggiare con lui piccino. Guidavo e cantavamo Nera-come- la- tua-schiena, in seconda corsia, A14, 120km all’ora di serena felicità, quella di chi sta raggiungendo papà per un atipico inizio di vacanze (...) Poi uno schianto, uno scoppio, una bomba, la mia ruota destra posteriore esplode in mille pezzi e il camper che impazzisce sotto di noi, fra le mie mani e si sbatte a sinistra ( ma non tocca il cemento che separa la carreggiata) e poi si lancia furioso e violento come un animale feroce a destra ( ma non sfiora il guardrail) per risbattersi selvaggiamente verso sinistra ( sempre senza arrivare al cemento) e girarsi finalmente testa coda per fermarsi contromano in corsia d’emergenza a 40 cm dalla protezione stradale”.

Il racconto è proseguito con i particolari di quanto successo quando la Senette ha realizzato di non essersi fatta niente e ha visto i suoi figli completamente illesi.

“Fermo, fermo come perfettamente parcheggiato con una manovra d’autore, fermo, come morto dopo una lotta spossante nella quale ha perso, fermo li in sicurezza SENZA aver toccato nulla, senza aver sfiorato un altro veicolo (autostrada piena, ore 19), senza che un altro veicolo ci centrasse, senza aver causato tamponamenti, senza un solo segno alla carrozzeria, senza un graffio a noi tre, in lacrime, legati, increduli, illesi, vivi”, ha confidato ancora la conduttrice tv, incredula dopo le lacrime e le urla dei suoi bimbi che ha abbracciato forte rendendosi conto che erano illesi.

“La polizia che legge i solchi sull’asfalto che non ci crede, il mio gnocco lontano, al telefono che non può crederci, ma il cuore ci crede e lo sa”, ha concluso la Senette: “Adesso lo so e io credo nei miracoli”.