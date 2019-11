Il Collegio, via il 'ciuffo' per Cardamone: lui si dispera e chiede di incontrare il Preside (VIDEO)

La permanenza a 'Il Collegio' passa anche attraverso un taglio di capelli adeguato. Lo sa bene Francesco Cardamone, 14enne romano, amante dello stile, che si dispera mentre il barbiere taglia (per la seconda volta) il suo leggendario "ciuffo". Furioso, il ragazzo chiede di essere ricevuto dal Preside per poter sfogare tutta la sua indignazione. Il siparietto, andato in onda nella terza puntata del docu-reality di Rai Due, ha fatto presto il giro della rete. Domani, sempre in prima serata, un nuovo appuntamento con la trasmissione che 'teletrasporta' i ragazzi di oggi nel 1982. QUI LE ANTICIPAZIONI COMPLETE